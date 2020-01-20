شاهد.. قطع كامل للطرق في قضاء الحمزة الغربي بمحافظة بابل

2020/01/20 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الإثنين، بأن محتجين غاضبين قطعوا جميع الطرق في قضاء الحمزة الغربي بمحافظة بابل.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “المتظاهرين في محافظة بابل جنوبي بغداد، قطعوا جميع الطرق في قضاء الحمزة الغربي بالمحافظة.وأضاف أن “المتظاهرين أضرموا النار في الإطارات وسط شوارع القضاء وفي بدايات […]

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