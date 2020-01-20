ميسان على خطى التصعيد الاحتجاجي

2020/01/20 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الإثنين، بأن محتجين غاضبين قطعوا الطرق الخارجية وبعض الجسور في المحافظة.

وقال المصدر إن المتظاهرين في محافظة ميسان قطعوا الطرق الخارجية للمحافظة وعدد من جسورها.

وأضاف أن المتظاهرين أضرموا النار في الإطارات وسط شوارع المحافظة وفي بدايات بعض الجسور.

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