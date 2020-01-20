العراق.. قتيلان في مواجهات ببغداد وسيارات مجهولة تطلق النار على متظاهري الناصرية

2020/01/20 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في أحداث ساحة الطيران وطريق محمد القاسم وسط بغداد، لتسفر عن مقتل شخصين وإصابة 67 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن فجر الاثنين.

أطلقت سيارات بدون لوحات النار على المتظاهرين في الناصرية ما أسفر عن سقوط جرحى، وذلك بعد اشتداد المظاهرات تزامنا مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة.

وقال نشطاء عراقيون على تويتر إن سيارات مجهولة استهدفت المحتجين بالرصاص.

وفي سياق متصل، خول مجلس الأمن الوطني القوات الأمنية اعتقال من يقوم بقطع الطريق وغلق الدوائر.

وأعلنت عمليات بغداد اعتقال مجموعة حاولت إغلاق الطريق أسفل جسر محمد القاسم.

واستبقت قوات الأمن العراقية مظاهرات مقررة الاثنين بهجوم على المركز الرئيسي لاعتصام المحتجين في العاصمة بغداد، وقال ناشطون إن السلطة تحاول فض اعتصام ساحة التحرير بالقوة.

وتنتشر دعوات في العراق لاحتجاجات جديدة ضد الحكومة مع انتهاء مهلة حددها المحتجون للنخبة السياسية بحلول الاثنين، لتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وفجر الاثنين، فوجئ المعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بهجوم شنته قوات مكافحة الشغب، بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وقد بدأ المتظاهرون العراقيون في التصعيد في عدة مناطق، مع انتهاء المهلة التي منحوها للقوى السياسية من أجل اختيار رئيس وزراء جديد، ومحاكمة المتسببين في مقتل المتظاهرين.

ودانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاثنين، القمع ضد المحتجين المطالبين برحيل الفساد، ووصفته بغير المقبول.

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