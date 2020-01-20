قطع طريق ديوانية- نجف واستثناء سيارات الجنائز والحالات الطارئة من المنع

2020/01/20 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، بقطع طريق الديوانية- نج...





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