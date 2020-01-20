الحكيم والمالكي يشددان على ضرورة إنهاء حالة تصريف الأعمال واختيار شخصية مستقلة

2020/01/20 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، على إنهاء حالة تصريف الأعمال واختيار شخصية مستقلة غير جدلية.

وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ان اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي في العراق وعموم المنطقة وملف تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، مؤكدين على أهمية إنهاء حالة تصريف الأعمال كونها محدودة الصلاحيات وغير قادرة على خدمة المواطنين في ظل استحقاقات الاصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل، واشار الجانبان الى ضرورة اختيار شخصية مستقلة كفؤة ذات تاريخ نزيه قادرة على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، والتهيئة للانتخابات المبكرة مع ضرورة الابتعاد عن المرشح الجدلي.

وأكد الحكيم في ختام البيان على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية والسعي لجعله منطقة التقاء لا منطقة تقاطع.

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