إطلاق سلف وقروض لمنتسبي الداخلية في العراق

2020/01/20 | 11:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفير السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

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