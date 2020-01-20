الكربولي: صدمنا بعودة المحاصصة الحزبية والإيغال في الاستئثار السلطوي

2020/01/20 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب عضو مجلس النواب والقيادي في تحالف القوى محمد الكربولي، عن صدمته بعودة المحاصصة الحزبية بعد التأمل بصحوة سياسية على خلفية الاحتجاجات الاخيرة.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر “تأملنا أن تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية عليا من القضاة بمثابة صحوة سياسية لدعوات التغيير الشعبي المنشود، لكننا صدمنا بعودة المحاصصة الحزبية والإيغال في الاستئثار السلطوي، لطعن مشروع التغيير الوطني واستغفال شباب التغيير”.

واختتم الكربولي التغريدة بوسم لا تستغفلوا العراقيين.

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