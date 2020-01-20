2020/01/20 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت القيادات الامنية، الاثنين،اجتماعا امنيا موسعا لتأمين الحدود الادارية والمناطق الصحراوية لمحافظة كربلاء المقدسة تحسباً لاُي تهديدات ارهابية.وحضر الاجتماع ممثل عن الحشد الشعبي قائد عمليات الفرات الاوسط علي الحمداني وآمر اللواء 26 ميثم الزيدي.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القيادات الأمنية تعقد اجتماعا أمنيا موسعا لتأمين الحدود الإدارية والمناطق الصحراوية لمحافظة كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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