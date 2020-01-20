اعادة افتتاح جسر 600 على سريع محمد القاسم و القبض على افراد المجموعة التي اغلقته”صور”

2020/01/20 | 12:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة عمليات بغداد في بيان صدر قبل قليل، بأن مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد […]

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