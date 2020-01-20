اكثر من 100 يوم والبلد ضايع وخربانة اوضاعه .. والشعب منتهي صبره .. والحديث عن تصعيد شامل وتغيير في الاساليب اليوم ؟!!

2020/01/20 | 12:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكثر من 100 يوم والبلد مليوصة اموره واحواله ..



من اهمال حكومي خدمي وسياسي ولا شوارع ولا طرق بيها خير اقل شيء يصير كلها تنغلق والناس تنشتل بهل الجو البارد او الحار ..



هاا واضافة الى المظاهرات المتواصلة ..



واستقالة الحكومة الغير مكتملة ..



ورئيس الجمهورية الي كل فترة مهدد بالاستقالة ....

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