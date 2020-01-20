مصدر: مصرع اثنين من منتسبي ’’قوة الصدمة’’ بحادث دهس في البصرة

2020/01/20 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر امني من محافظة البصرة، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، مصرع اثنين من منتسبي ’’قوة الصدمة’’ بحادث دهس خلال عمليات الكر والفر بينهم وبين المتظاهرين وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اثنين من منتسبي قوة الصدمة التابعة لقيادة عمليات البصرة، دهستهم مركبة مدنية خلال عمليات الكر والفر بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع الشارع التجاري وسط البصرة".

واضاف أن "المنتسبين توفيا على اثر ذلك".

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، بقطع طريق الديوانية- نجف والسماح لمرور لسيارات الجنائز والحالات الطارئة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المتظاهرين في محافظة

بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت قيادة شرطة ذي قار، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن حدث اطلاق نار ليلة أمس في صوب الجزيرة، مشيرة إلى أن مسلحين أطلقوا النار على المتظاهرين وأصابوا عدداً منهم.

وقال بيان للشرطة تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر أمني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، حصيلة الشهداء والجرحى في احداث ساحة الطيران وطريق سريع محمد القاسم، وسط بغداد، خلال احداث يوم أمس، ولغاية فجر اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "أحداث يوم أمس اس

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