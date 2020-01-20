الحكمة: أمام رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة

2020/01/20 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الإثنين، طرح ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية .

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