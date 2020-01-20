العراق يتخطى الصين في الأدوار الترتيبية للبطولة الآسيوية بكرة اليد

2020/01/20 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الإثنين، من تحقيق الفوز على نظيره الصيني في مباريات الأدوار الترتيبية لبطولة آسيا لكرة اليد المقامة، حالياً، في دولة الكويت.

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