نائب عن بدر: أميركا تدعم “الجوكر” بأموال طائلة لادامة عمليات التخريب

2020/01/20 | 12:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر، الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية بدعم ما تسمى بـ”عصابات الجوكر” بأموال طائلة من اجل ادامة عمليات التخريب واثارة الفوضى في البلاد.وقال شاكر في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على اثارة الفوضى داخل العراق من خلال حرق المؤسسات العامة والخاصة”، مشيرا إلى أن

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