لا.. يا مقتدى.. لا تساهم في قتل الوطن ..

2020/01/20 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي على قادة الشيعة العرب ومرجعياتهم ان يعترفوا أنهم السبب الاساس في آيهام أمريكا بضرورة تغيير النظام السابق وفي اسقاط الوطن دون ان يضعوا برنامجا وطنيا لادارة الدولة...أكمل القراءة ←

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