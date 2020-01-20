إعترافات إياد علاوي بتآمر عادل عبد المهدي وقتله للمتظاهرين

2020/01/20 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نضال صابر العراقي في اللقاء الذي أجراه محمد السيد محسن مع اياد علاوي رئيس القائمة العراقية ووزير العراق الأسبق، إعترف الأخير بان أوامر القتل والخطف التي ينفذها الطرف الثالث وهم...أكمل القراءة ←

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