ظريف وبومبيو يتمنيان الشفاء العاجل ل( شبيه السيستاني)

2020/01/20 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انكيدو محمد العراق دولة تقع في قلب العالم لايفصله عن قارة اوربا الادولة واحدة هي تركيا ولايفصله عن القارتان الهندية والصينية الا ايران ولايفصله عن القارة الأفريقية الا الاردن لهذا...أكمل القراءة ←

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