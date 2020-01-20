المتظاهرون يقطعون جسرا حيويا وسط ميسان وطريقين رئيسيين شمالها وجنوبها

2020/01/20 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام متظاهري محافظة ميسان بقطع الطريقين المؤديان الى محافظتي بغداد والبصرة بالاطارات المحترقة، مشيرا الى أن المتظاهرين قاموا ايضا بقطع عدد آخر من الطرق داخل المحافظة بينها جسر الجمهورية.

وفي ادناه مجموعة من الصور:

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