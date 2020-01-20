برهم صالح سوف يكلف “رئيس وزراء” جديد في الساعات القادمة

2020/01/20 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الاثنين، ان رئيس الجمهورية سيكلف اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء”.واضاف الخالدي ان “المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة”.يذكر ان المتظاهرين صعدوا يوم […]

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