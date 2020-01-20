فيديو : جورج بوش وبوتين يرقصان في فيديو نادر

2020/01/20 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشر الكرملين للمرة الأولى، مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” الابن، يرقص مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وذلك في إطار الاحتفال بإتمام “بوتين” عقدين في السلطة، سواء كرئيس وزراء أو رئيس للبلاد.ويظهر المقطع الذي يعود تاريخه إلى عام 2008.جورج بوش وبوتين يرقصان في فيديو نادر نشره الكرملين#بوتين #جورج_بوش #امريكا #روسيا […]

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