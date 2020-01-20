زيدان وعلاوي يبحثان ملفات وزارة الصحة المحالة للقضاء

2020/01/20 | 13:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ووزير الصحة جعفر صادق علاوي، اليوم الاثنين، ملفات وزارة الصحة المحالة الى القضاء.

وذكر المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن زيدان "استقبل في مكتبه ببغداد، وزير الصحة والبيئة جعفر ‏صادق علاوي، ووكيل الوزارة، ومدير شركة كيماديا، وناقش الجانبان ملفات وزارة الصحة ‏المحالة للقضاء والاشكاليات الفنية المتعلقة بها".‏

يشار إلى أن العديد من ملفات الفساد المالي والإداري المتعلقة بوزارة الصحة أحيلت إلى السلطة القضائية طوال السنوات الماضية، وبالأخص العقود التي أبرمها وزراء ومسؤولون في الصحة، بالإضافة إلى عقود أبرمتها شركة كيماديا، وقد صدرت أحكام في البعض منها فيما لا تزال باقي الملفات لم يتم حسمها لغاية الان.

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