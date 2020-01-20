بالفيديو.. كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد

2020/01/20 | 13:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اظهر فيديو حصلت عليه "الغد برس"، اليوم الاثنين، عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من ساحة الطيران وسط بغداد.

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