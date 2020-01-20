2020/01/20 | 13:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك في كلمة ألقاها ظريف أمام البرلمان الإيراني اليوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تهدد بانسحابها من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تهدد بانسحابها من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).