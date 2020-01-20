سعر النفط الخام يقفز بسبب تعليق الصادرات الليبية واضطرابات العراق

2020/01/20 | 13:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ارتفع سعر النفط، اليوم الإثنين، بعد انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في إنتاج النفطوارتفعت اسعار خام برنت الى 65.16 دولار بزيادة بلغت 31 سنت او ما تعادل 0.43%، فيما ارتفع الخام الامريكي 25 سنتا او ما يعادل 0.43% الى 58.83 دولار.ومن المتوقع أن يؤدي توقف صادرات النفط في الموانئ الليبية إلى خفض إنتاج البلاد بحوالي 800 ألف برميل يومياً، الأمر الذي أجبر مؤسسة النفط الوطنية الليبية على إعلان حالة القوة القاهرة في عقود التسليم.وتعرضت الإمدادات من موقع إنتاج ثانٍ للخطر مع تصاعد الاضطرابات على نطاق واسع في أحد أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

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