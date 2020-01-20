زوج نانسي عجرم يستعين بهاري بوتر لتبرير جريمة القتل

2020/01/20 | 13:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الأولى، بعد الجريمة التي وقعت في منزله.

ونشر الهاشم، عبر صفحته في "إنستغرام" مقولة من إحدى روايات "هاري بوتر"، جاء فيها: "أجل أيها الغريب.



ولكن تحمل عاقبة طمعك.



أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.



فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا.



لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز"، وذلك حسب قناة "الجديد" اللبنانبة.

وكان المحامي غابي جرمانوس قد نفى خبر دخول موكله الدكتور فادي هاشم بأية مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار.

وأكد هاشم، أن "القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذه القضية بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة".

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