2020/01/20 | 13:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء، خالد المحنا، اليوم الاثنين، ان” الوضع الأمني في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بعد انتهاء “مهلة الناصرية تحت السيطرة ولا شيء يدعو للقلق”.وقال المحنا في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوضع الأمني في العاصمة بغداد مسيطرٌ عليه، ولم تشهد الطرق أي قطع أو إغلاق”.وأضاف، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية: الوضع في بغداد تحت السيطرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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