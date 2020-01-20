سائرون : لا يمكن اعتبار من يطالب بحقوقه القانونية بانه يعمل ضد القانون

2020/01/20 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..استغرب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، اعتبار من يطالب بحقوقه وفق السياقات الدستورية بانه ضد القانون والنظام !!.وقال في بيان تلقته “المستقلة“، انه “لا يمكن اعتبار من يطالب بحقوقه القانونية المشروعة وفق السياقات الدستورية بانه يعمل ضد القانون والنظام”.واضاف الشمري ان “خطوات الحل الحكومية بطيئة وقد […]

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