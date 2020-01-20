النقل: استمرار العمل في ميناء الفاو بالتنسيق مع شركة كورية

2020/01/20 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاثنين، استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير وتسجيل مراحل انجاز متقدمة في سير الأعمال فيه .وقال مدير عام الشركة صفاء عبد الحسين في بيان تلقته المستقلة، بتوجيه مباشر من وزير النقل عبد الله لعيبي تم التباحث مع مدير هيئة مشروع ميناء الفاو […]

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