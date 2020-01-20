2020/01/20 | 13:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، إعادة فتح جميع الطرق في العاصمة بغداد، والتي حاول المحتجون غلقها بعد انتهاء ’’مهلة المحددة’’ من قبل متظاهري الناصرية.وقالت الخلية […]

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