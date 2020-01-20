حسن خليل غريب - من بيروت إلى بغداد: عقارب ساعة الثورة لا تعود إلى الوراء

2020/01/20 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب من أهم دوافع الثورة هي حصول فجوة بين الحاكم والمحكوم.الحاكم الذي لا يؤدي وظيفته بأمانة لكونه مسؤولاً عن سياسة شؤون المحكومين.والمحكومون الذين يلحق بهم الضرر بشكل فادح.قد يسكت المحكوم المتضرر، ولكن إلى درجة ما، ولكن إذا تجاوز الظلم حدوده إلى درجة لا تُطاق تبدأ الثورة ضد الظلم بالانفجار.وقد تكون مرحلة السكوت مؤقتة بمراهنة المحكوم على إصلاح ما يقوم به الحاكم من أجل تخفيف الضرر، ولكن إذا فقد ا......

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