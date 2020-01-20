2020/01/20 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، مقتل المدعو أبو الورد العراقي، مسؤول البترول في داعش، وكذلك مسؤول تمويل خلايا التنظيم النائمة، ومن مهامه أيضا الإشراف على هجمات داعش في المنطقة.وأصدر المركز الإعلامي بيانا , إن “وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها نفذت في الـ 14 من كانون الثاني عملية عسكرية في دير الزور”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل راس البترول و مسؤول تمويل الخلايا النائمة في “داعش” بمنطقة دير الزور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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