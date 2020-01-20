شاب ايزيدي يشارك في (pitti uomo iraq) الفعالية العالمية حول الموضة الرجالية في العراق

2020/01/20 | 13:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤_ نصر حاجي شارك شاب ايزيدي من بعشيقة وبحزاني في مهرجان الموضة الرجالية في فعالية عالمية في مدينة بغداد عاصمة العراق، والذي يعتبر حدثا مهما عالميا مختص بعرض الموضة الرجالية.قدامة عامل ذكر ل”ايزيدي 24″، ان الهدف من هذا التجمع هو اعادة صياغة مفهوم للموضة الكلاسيك واظهار اناقة الشاب العراقي للعالم.موضحآ، لاقت …

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