حفتر والسراج يؤكدان استعدادهما لحل مشكلة النفط في ليبيا

2020/01/20 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استعداد كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لحل مشكلة النفط في البلاد.وقال الوزير “أنا والمستشارة الألمانية، (أنغيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد

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