الفتح: يتوجب اخراج القوات الاجنبية بطريقة دبلوماسية دون التصعيد

2020/01/20 | 13:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ،اليوم الاثنين، على ضرورة اخراج القوات الأجنبية من العراق بالطرق الدبلوماسية من دون الذهاب الى استخدام الطرق التصعيدية الأخرى، حيث ان البلد لايتحمل […]

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