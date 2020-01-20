انشأوا مضافات تحت الأرض.. تصديق اعترافات 6 متهمين بالإرهاب يقودهم شخص سوري الجنسية

2020/01/20 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، الاثنين (20 كانون الثاني 2020) أقوال ستة إرهابيين &...





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