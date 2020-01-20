بعد منة فضالي.. ريم البارودي تعتذر عن مسرحية “جوازة مرتاحة” من دون أسباب

2020/01/20 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت الفنانة ريم البارودي صناع مسرحية “جوازة مرتاحة” في مأزق جديد، بعد أن أعلنت اعتذارها عن عدم استكمال المسرحية التي كان مقرراً عرضها نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر.

ونشرت ريم على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام” صورة كتبت فيها: “تم انسحابي واعتذارى نهائياً عن مسرحية “جوازة مرتاحه” شكراً للجميع”، ولم تعلن ريم الأسباب التي أدت إلى إعلانها الانسحاب من المسرحية.

يذكر أن ريم حلت في مسرحية “جوازة مرتاحة” بديلة للفنانة منة فضالي التي كانت أعلنت في أكثر من مناسبة وعلى حسابها الخاص بـ”إنستغرام” إجراءها بروفات المسرحية استعداداً لعرضها الأول في مدينة الغردقة، إلا أنها فجأة أعلنت انسحابها من المسرحية قبل العرض بساعات لتنقذ ريم الموقف وتقبل دور منة، لتحقق المسرحية ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها، ليعلن صناعها عرضها في القاهرة قبل اعتذار ريم.

يذكر أن مسرحية “جوازة مرتاحة” تعتبر معالجة كوميدية لواحدة من أهم روايات الكاتب الانكليزي الأشهر وليم شكسبير، “ترويض النمرة.

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