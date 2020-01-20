جبنا الاكرع يؤنسنا طلع صلعيته وخوفنه .. جبناها على موقف البرلمان العراقي الاخير الي هو ..؟!!

2020/01/20 | 13:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكثر من 3 اشهر والبلد تايه وضايع بين حانة ومانة ..



وبين هذا الحزب وذاك وبين تصريحات هذا السياسية وتصريحات غيره ..



والوضع متأزم الى اعلى مستوى من العنف والفوضى .

فوك ما البلد هذا وضعو وخربانة اموره واحواله ..



تجينا صدمة ثانية جديدة وحتى بعدها بالباكيت وهي عطلة مجلس النواب العراق...

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