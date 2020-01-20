2020/01/20 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة اللبنانية الين لحود صورة من المطار تعلن فيها انها تغادر البلد، وبعد ان اثارت الجدل منذ ايام بخبر هجرتها من لبنان اكدت ألين في حديث خاص مع موقع الفن انها لم تحسم امرها بشأن مغادرة وطنها بعد.وقالت: “اسافر الى اوروبا للاجتماع مع بعض الاشخاص او المؤسسات، مبدئيا المشاريع ستكون بين بلجيكا وفرنسا ولكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألين لحود تكشف حقيقة “هجرتها” من لبنان الاثنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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