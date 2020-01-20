إصابة 14 ضابطاً في مدخل ساحة التحرير

2020/01/20 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إصابة 14 ضابطاً من قبل مجموعة من مثيري الفتن في مدخل ساحة التحرير ببغداد .

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