2020/01/20 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بالانسحاب من معاهدة “انتشار السلاح” إذا أحيل ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.وقال ظريف خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني، إن “إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT في حال قرر الاوروبيون احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي”.وتابع، انه “إذا استمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة “انتشار السلاح” في حال احيل ملفها النووي الى مجلس الامن وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة “انتشار السلاح” في حال احيل ملفها النووي الى مجلس الامن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة “انتشار السلاح” في حال احيل ملفها النووي الى مجلس الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).