أوروبا: سندعم الهدنة في ليبيا

2020/01/20 | 14:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيبحث أي خيار فيما يتعلق بدعم هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بوريل سنبحث "كافة الخيارات" لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن.

واضاف: "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه..



لا يمكن القول ها هو وقف إطلاق النار وننساه..



ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره".

كما أكد بوريل ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية أمس الأحد، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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