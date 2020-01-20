المحكمة الاتحادية: لم نصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية

2020/01/20 | 14:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق.

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