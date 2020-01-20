عمليات بغداد تعلن اصابة 15 ضابطا بينهم آمر لواء اثر “رمي الحجر “

2020/01/20 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين عن اصابة 15 ضابطا بينهم آمر لواء اثر “رمي الحجر المقرنص” على القوات الامنية وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة)… انه “اثناء تأدية قواتنا الامنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر […]

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