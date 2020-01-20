حكم عضو مجلس محلي في بابل واستقدام نائب سابق بصلاح الدين

2020/01/20 | 14:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين، عن مصادقة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق عضو المجلس المحلي لمحافظة بابل، مبينة ...

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