2020/01/20 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، ان الاتفاق الذي تم مع النجم الدولي السابق عدنان درجال، لا زال قائماً وستتم الامور كما هو متفق عليه.وكان اتحاد الكرة، قد اعلن توصله لاتفاق مع درجال، بتقديم استقالة جماعية مقابل تنازل درجال عن جميع الشكاوى التي تقدم بها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الخالق مسعود: الاتفاق مع درجال قائم ولا صحة لأنباء الغائهِ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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