الاقتصادية النيابية: الحكومة ملزمة بتعويض 200 الف موظف متقاعد خلال العام الحالي

2020/01/20 | 14:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الاثنين، عن وجود بعض المساوئ في قانون التقاعد الجديد، مبينة ان الحكومة ملزمة بتعيين 200 الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الدرجات الوظيفية بعد الحذف والاستبدال في الدوائر الحكومية ستكون بنحو 200 الف درجة خلال

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