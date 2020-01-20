سعر النفط الخام يقفز بسبب اضطرابات العراق

2020/01/20 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفع سعر النفط بعد انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في إنتاج النفط وارتفعت اسعار خام برنت الى 65.16 دولار بزيادة بلغت 31 سنت او ما تعادل 0.43%، فيما ارتفع الخام الامريكي 25 سنتا او ما يعادل 0.43% الى 58.83 دولار.ومن المتوقع أن يؤدي توقف صادرات النفط في الموانئ […]

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