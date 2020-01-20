المحكمة الاتحادية: لم نصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية

2020/01/20 | 14:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك ان "المحكمة لم تصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق".

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