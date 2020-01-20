المحكمة الاتحادية تنفي صدور قرار خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق

2020/01/20 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك ان “المحكمة لم تصدر اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق”.يذكر ان مجلس النواب صوت في الرابع من الشهر الجاري قراراً باخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق.

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