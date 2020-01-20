2020/01/20 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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سعد الحريري: استمرار حكومة تصريف الأعمال في لبنان ليس حلاً

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بغداد اليوم - متابعة

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) بالانسحاب من معاهدة "انتشار السلاح" إذا أحيل ملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وقال ظريف خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني إن "

بغداد اليوم - متابعة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، أن محور المقاومة خسر القائد سليماني، مبينا أن جغرافيا المقاومة وسلاحها وأهدافها مازالت قائمة.

وقال عراقجي في تصريح صحفي إن "اغتيال قائد

بغداد اليوم _ متابعة

يشهد وسط بيروت مواجهات بين عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي والمحتجين الذين تجمّعوا أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت.

وأفاد موقع قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت، بأن "أعداد المتظاهر

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